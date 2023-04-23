Глава управления Роспотребнадзора в Дагестане Залимхан Омариев назвал причину резкого роста заболеваемости корью в республике. По его словам, граждане не хотят вакцинироваться против болезни.
Ранее сообщалось, что в Дагестане выявлено свыше 180 подтвержденных случаев заражения корью, а все заболевшие не проходили курсы вакцинации.
Омариев назвал ситуацию в республике "напряженной, но контролируемой". Он заявил, что важно обращать внимание не только на количество заболевших, но, в первую очередь, на тех, кто не захотел вакцинироваться от болезни.
Руководитель управления напомнил, что сегодня в Дагестане выявляются новые случаи заражения корью, однако положительным моментом стало то, что вспышки инфекции в детсадах, школах, больницах и интернатах предотвратить удалось.