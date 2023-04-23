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Отказ от прививок вызвал увеличение зараженных корью в Дагестане

Отказ от прививок вызвал увеличение зараженных корью в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Высокий рост заболеваемости корью в Дагестане спровоцирован тем, что местные жители отказывались и отказываются прививаться от болезни.

Глава управления Роспотребнадзора в Дагестане Залимхан Омариев назвал причину резкого роста заболеваемости корью в республике. По его словам, граждане не хотят вакцинироваться против болезни.

Ранее сообщалось, что в Дагестане выявлено свыше 180 подтвержденных случаев заражения корью, а все заболевшие не проходили курсы вакцинации.

Омариев назвал ситуацию в республике "напряженной, но контролируемой". Он заявил, что важно обращать внимание не только на количество заболевших, но, в первую очередь, на тех, кто не захотел вакцинироваться от болезни.

Руководитель управления напомнил, что сегодня в Дагестане выявляются новые случаи заражения корью, однако положительным моментом стало то, что вспышки инфекции в детсадах, школах, больницах и интернатах предотвратить удалось.

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