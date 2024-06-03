Отдых в Абхазии подскочил в цене на 30% за месяц

В июне россияне в среднем тратят на отдых в Абхазии на 29% больше, чем в мае. В АТОР считают, что подорожание отдыха в Абхазии связано с ростом продолжительности отдыха и стартом купального сезона.

Июньский отдых в Абхазии обходится россиянам в среднем на 29% дороже, чем майский, говорится в сообщении АТОР.

"Средний чек тура в Абхазию в июне с перелетом составляет 96300 рублей при среднем количестве туристов в заявке 2,4 и средней продолжительности тура в 7 ночей"

– АТОР

Отдых стал дороже по ряду причин: в июне россияне предпочитают отдыхать большее количество дней, чем в мае, что влияет на траты; начало лета - начало высокого сезона и пляжного отдыха.

Самый популярный курорт Абхазии в 2024 году - Гагра, второе место занимает Пицунда, следует из данных сервиса "Слетать.ру".