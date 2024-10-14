Россия и Абхазия могут создать комплексные предложения для туристов

Комплексный продукт для туристов могут совместно разработать Россия и Абхазия. Этот вопрос будет обсуждаться на туристическом форуме в Абхазии в начале ноября.

Комплексные туристические продукты могут объединить Россию и Абхазию, считает советник президента "Общенационального союза индустрии гостеприимства" РФ Юлия Железняк.

"Наша с Абхазией тотальная близость дает все возможности для создания комплексных продуктов. Если мы говорим уже о кластерном подходе, то единая тематика в рамках единого культурного кода также возможна, и туроператоры смотрят именно в эту сторону"

– Железняк

Абхазия - одно из востребованных пляжных направлений среди россиян, однако республика может предложить туристам и другие виды отдыха.

Перспективы развития туристической отрасли в Абхазии будут обсуждаться на предстоящем форуме Visit Apsny. Темой международного мероприятия станет "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году", передает Sputnik Абхазия.