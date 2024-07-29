Нетаньяху заявил о готовности Израиля к любым сценариям

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любым сценариям. Он подчеркнул, что Тель-Авив ответит за любой акт агрессии.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна готова к любым сценариям и ответ на любую угрозу против Израиля на любой арене.

"Израиль находится на очень высоком уровне готовности к любому сценарию - как в обороне, так и в нападении. Мы взыщем очень высокую плату за любой акт агрессии против нас на любой арене"

- Биньямин Нетаньяху

Ранее глава израильского Кабмина заявил, что для Израиля настанут тяжелые времена, угрозы звучат повсюду. При этом он добавил, что Израиль готов к любым сценариям.