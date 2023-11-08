Вестник Кавказа

Непогода закрыла канатка на Эльбрусе

Непогода закрыла канатка на Эльбрусе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У склона Эльбруса бушует ветер, его порывы достигают 30 м/с. После того, как погода наладится канатка заработает снова.

Канатная дорога на курорте «Эльбрус» закрыта в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом проинформировали местные спасатели .

«Канатная дорога Мир – Гарабаши и горнолыжные трассы закрыты по погодным условиям»

– ГУ МЧС по КБР

Ранее синоптики предупреждали об усилении ветра до 30 м/с. Сейчас в разных точках склона температура варьируется от -6 до -14 градусов. Напомним, что в конце декабря склоны курорта были недоступны неделю из-за обильного снегопада.

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