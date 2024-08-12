Неизвестный расстрелял автомобиль с людьми в Стамбуле

Один человек погиб в результате нападения на автомобиль на севере Стамбуле. Еще двое человек получили ранения.

В Стамбуле неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находилось трое человек. Об этом сообщают турецкие СМИ.

На данный момент известно об одном погибшем, еще двое ранены. После преступления убийца бросил пистолет с глушителем и скрылся.

Агентство Demiroren отмечает, что в результате инцидента погиб мужчина, сидевший на водительском кресле. Его друг тяжело ранен, а телохранитель получил ранение в ногу.

Согласно предварительной информации, эпизод произошел в районе Кагитхане, расположенном в северной части города. При этом пока нет точных данных, сколько именно человек участвовало в нападении.