Вестник Кавказа

Подросток ранил пять человек на улице в Турции

Подросток ранил пять человек на улице в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП произошло сегодня вечером в турецком городе Эскишехир. Молодой человек с холодным оружием атаковал случайных прохожих на улице. Несколько человек ранены, часть из них тяжело.

Нападение на прохожих было совершено сегодня вечером на северо-западе Турции, о ЧП пишут местные СМИ.

Преступление было совершено в городе Эскишехир, передает Cumhuriyet. Преступник, молодой человек 18 лет, был одет в бронежилет и каску, нижняя часть его лица была скрыта под маской. Злоумышленник был вооружен ножом и топором. Он подошел к людям, отдыхавшим в саду, и стал наносить им удары. В общей сложности агрессор ранил пять человек.

Вскоре на место преступления прибыли полицейские. Они задержали нападавшего, он взят под арест.

Все раненые были госпитализированы. Известно, что жизни двоих из них под угрозой.

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