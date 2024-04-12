Не только паводки: крупный природный пожар тушат в заповеднике в Казахстане

Сухостой горит на территории почти в 20 га в Алматинской области на юге Казахстана. Фото с места событий публикует МЧС. Воду на пламя сбрасывают с воздуха, но тушение затруднено из-за погоды.

В то время как север и запад Казахстана продолжают страдать от паводков, на юге начались природные пожары. Крупное возгорание сухостоя тушат в Алматинской области, сообщает МЧС Казахстана.

Огненная стихия бушует в Иле-Балхашском заповеднике. Камыш и сухостой горят на 18 га.

"Силами АО "Казавиаспас" произведено 53 сброса воды, что составляет 159 т"

– МЧС

Населенным пунктам опасность не угрожает.

Борьбу с огнем затрудняет его местоположение – пожаром охвачена болотистая местность, попасть туда по земле очень сложно. Мешает и сильный ветер: его направление постоянно меняется.