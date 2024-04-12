Север Казахстана готовится ко второй волне паводков

Новая волна паводков приближается к Северному Казахстану об этом предупреждают синоптики и спасатели. В Сергеевском водохранилище наполняемость воды равна 166%. Вода была на отметке 348 сантиметров.

Синоптики и спасатели предупреждают о том, что Север Казахстана ждет вторая волна паводков.

"В Сергеевском водохранилище наполняемость воды равна 166%. Вода была на отметке 348 сантиметров. Приближается вторая волна паводка"

– главный специалист информационно-аналитической группы СКО Жазира Кожахметова.

Далее она отметила, что уже эвакуированные жители региона в настоящее время находятся в пунктах временного проживания.

Причины второй волны паводка

Основной причиной второй волны паводка является повышение температуры воздуха после первой волны. В результате снег начинает активно таять, уровень воды в реках и озерах повышается, что может привести к затоплениям и наводнениям.

В случае нового прихода воды спасатели рекомендуют обеспечить себя необходимыми запасами продуктов питания, воды, медикаментов и других необходимых вещей на случай возможной изоляции.

Также стоит проверить кровлю, водосточные системы, убедиться, что дренажные системы работают исправно.