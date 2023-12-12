Названы главные природные достопримечательности Грузии

Что следует посетить на отдыхе в Грузии? Названы пять самых популярных и эффектных природных достопримечательностей Грузии.

Туристы в Грузии в этом году чаще посещают природные достопримечательности. В списке самых красивых и популярных мест оказались каньоны, пещеры и нацпарки.

Согласно статистике за январь-май, в этом году турпоток к природных достопримечательностям Грузии вырос на 18% и составил почти 154 тыс за пять месяцев. Чаще всего увидеть самые красивые места Грузии спешат иностранные туристы, на них приходится 61% посетителей.

Что входит в топ мест для посещения в Грузии? Уже три года туристы считают обязательным посетить Пещеру Прометея, Мартвильский каньон и Цалкский каньон. Также стали популярны поездки в нацпарки и заповедники.

Что обязательно посмотреть в Грузии?

Пещера Прометея известна также как Кумистави - крупнейшая в Грузии пещера, она находится в 20 км от Кутаиси поблизости от Цхалтубо.

Мартвильский каньон расположен в 50 км от Кутаиси, рядом с Мартвили. На территории туристов ждут живописные виды со смотровых площадок, водопад и другие природные красоты.

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Цалкский каньон или каньон Дашбаши привлекает гостей каскадным водопадом. Также именно здесь находится знаменитый подвесной стеклянный мост с видовым рестораном посередине. Каньон находится в 90 км от Тбилиси.

Что еще посетить туристу?

В топ-5 мест, которые стоит увидеть в Грузии, на сегодня входят также заповедник Сатаплия и нацпарк Мтирала.

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Сатаплия находится рядом с Кутаиси, всего в 8 км. Здесь можно увидеть реликтовые леса, посетить лабиринты карстовых пещер со знаменитым сталагмитом "Каменное сердце", увидеть окаменевшие следы динозавров.

Нацпарк Мтирала открыт доя посещения лишь отчасти, туристов привлекают водопад, красивейшие пейзажи, речную переправу в вагончике и зиплайн. Найти парк можно в 25 км от Батуми.