Назван объем гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха

Опубликовано: 17:25, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Центральные власти Азербайджана назвали объем гуманитарной помощи, переданной армянским жителям Карабаха.

Гуманитарная помощь, которая была отправлена армянским жителям Карабахского региона Азербайджана, доставлена, сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, гуманитарные грузы будут отправляться и в дальнейшем.

Гаджиев также привел статистику поставок, согласно которой 22 сентября армянским жителям Карабаха были доставлены два грузовика, в которых находилось шесть тысяч буханок хлеба, 1 200 коробок продуктов питания, 1 200 коробок средств гигиены и 9 600 подгузников.

После отправки гуманитарной помощи 23 сентября, армянские жители получили 40 тонн бензина и 24 тонны дизельного топлива. Кроме того, были переданы медикаменты для 200 человек, пострадавших при взрыве в Ханкенди 25 сентября.

Во вторник, 26 сентября было отправлено 65 500 единиц различных гигиенических средств, 500 комплектов постельного белья в одном грузовике, 30 тонн бензина, 34 тонны дизельного топлива, 22,3 тонны питьевой воды - в двух грузовиках, 40 тонн муки - в двух грузовиках.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.