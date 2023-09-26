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Назван объем гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха

Назван объем гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха
Центральные власти Азербайджана назвали объем гуманитарной помощи, переданной армянским жителям Карабаха.

Гуманитарная помощь, которая была отправлена армянским жителям Карабахского региона Азербайджана, доставлена, сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.  

По его словам, гуманитарные грузы будут отправляться и в дальнейшем.

Гаджиев также привел статистику поставок, согласно которой 22 сентября армянским жителям Карабаха были доставлены два грузовика, в которых находилось шесть тысяч буханок хлеба, 1 200 коробок продуктов питания, 1 200 коробок средств гигиены и 9 600 подгузников.

После отправки гуманитарной помощи 23 сентября, армянские жители получили 40 тонн бензина и 24 тонны дизельного топлива. Кроме того, были переданы медикаменты для 200 человек, пострадавших при взрыве в Ханкенди 25 сентября.

Во вторник, 26 сентября было отправлено 65 500 единиц различных гигиенических средств, 500 комплектов постельного белья в одном грузовике, 30 тонн бензина, 34 тонны дизельного топлива, 22,3 тонны питьевой воды - в двух грузовиках, 40 тонн муки - в двух грузовиках.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции. 
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

Очередная колонна гуманитарной помощи отправлена из Агдама в Ханкенди

Очередная колонна гуманитарной помощи отправлена из Агдама в Ханкенди

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