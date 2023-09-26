Очередная колонна гуманитарной помощи отправлена из Агдама в Ханкенди

Следующая колонна с гуманитарным грузом выдвигается из Агдама, сегодня она должна прибыть в Ханкенди. Сообщение распространила Администрация президента Азербайджана.
Для перевозки задействованы четыре грузовые машины.
Грузовики привезут в Ханкенди:
- муку – в общей сложности 40 т,
- предметы гигиены,
- постельные принадлежности (на 500 человек).
В состав колонны вошел еще один автомобиль "скорой" с лекарствами и противоожоговыми медпринадлежностями, а также с перевязочными материалами, для лечения 200 человек, раненных накануне вечером при взрыве на АЗС близ города Ханкенди.
Встречи с представителями армян Ханкенди
Напомним, накануне в Ходжалы Рамин Мамедов – ответственный по контактам с армянскими жителями Ханкенди – провел вторую встречу с их представителями. В Баку рассказали, что она прошла конструктивно. На мероприятии было выражено удовлетворение в связи с уже предпринятыми шагами: отправкой гумпомощи, поставками топлива и восстановлением энергоснабжения.
Кроме того, на встрече всесторонне рассматривались вопросы предоставления медицинской помощи армянам Ханкенди. В числе прочих детально обсуждалась инициатива об открытии полевого госпиталя, в котором работал бы и азербайджанский, и армянский персонал.
По аналогичному принципу будут создаваться и мобильные медицинские бригады, которые появятся для помощи одиноким людям, живущим в отдаленных селах: в них будут как азербайджанские, так и армянские медики.
Первое такое мероприятие состоялось в Евлахе 21 сентября.