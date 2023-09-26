Очередная колонна гуманитарной помощи отправлена из Агдама в Ханкенди

Опубликовано: 10:44, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новая партия гумпомощи направляется в Ханкенди. В общей сложности по дороге Агдам-Ханкенди сегодня проедут четыре фуры.

Следующая колонна с гуманитарным грузом выдвигается из Агдама, сегодня она должна прибыть в Ханкенди. Сообщение распространила Администрация президента Азербайджана.

Для перевозки задействованы четыре грузовые машины.

Грузовики привезут в Ханкенди:

муку – в общей сложности 40 т,

предметы гигиены,

постельные принадлежности (на 500 человек).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В состав колонны вошел еще один автомобиль "скорой" с лекарствами и противоожоговыми медпринадлежностями, а также с перевязочными материалами, для лечения 200 человек, раненных накануне вечером при взрыве на АЗС близ города Ханкенди.

Встречи с представителями армян Ханкенди

Напомним, накануне в Ходжалы Рамин Мамедов – ответственный по контактам с армянскими жителями Ханкенди – провел вторую встречу с их представителями. В Баку рассказали, что она прошла конструктивно. На мероприятии было выражено удовлетворение в связи с уже предпринятыми шагами: отправкой гумпомощи, поставками топлива и восстановлением энергоснабжения.

Кроме того, на встрече всесторонне рассматривались вопросы предоставления медицинской помощи армянам Ханкенди. В числе прочих детально обсуждалась инициатива об открытии полевого госпиталя, в котором работал бы и азербайджанский, и армянский персонал.

По аналогичному принципу будут создаваться и мобильные медицинские бригады, которые появятся для помощи одиноким людям, живущим в отдаленных селах: в них будут как азербайджанские, так и армянские медики.

Первое такое мероприятие состоялось в Евлахе 21 сентября.