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Взрыв в Ханкенди: Баку экстренно направил лекарства пострадавшим – СМИ

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские центральные власти направили в Ханкенди лекарства и медпринадлежности. Сегодня в городе прогремел взрыв, сообщается о более чем 200 пострадавших.

Машина "скорой", нагруженная медикаментами, выехала в Ханкенди, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Автомобиль с лекарствами был отправлен центральными властями Азербайджана.

Медикаменты и медицинские принадлежности предназначены пострадавшим в результате взрыва на бензохранилище.

Взрыв на бензохранилище в Ханкенди

Ранее сегодня стало известно, что, по не известной пока причине, на хранилище бензина в Ханкенди прогремел взрыв, он спровоцировал пожар.

По данным СМИ, число пострадавших превышает 200. Многие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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