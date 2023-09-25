Азербайджанские центральные власти направили в Ханкенди лекарства и медпринадлежности. Сегодня в городе прогремел взрыв, сообщается о более чем 200 пострадавших.
Машина "скорой", нагруженная медикаментами, выехала в Ханкенди, об этом сообщают азербайджанские СМИ.
Автомобиль с лекарствами был отправлен центральными властями Азербайджана.
Медикаменты и медицинские принадлежности предназначены пострадавшим в результате взрыва на бензохранилище.
Взрыв на бензохранилище в Ханкенди
Ранее сегодня стало известно, что, по не известной пока причине, на хранилище бензина в Ханкенди прогремел взрыв, он спровоцировал пожар.
По данным СМИ, число пострадавших превышает 200. Многие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.