Опубликовано: 23:04, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские центральные власти направили в Ханкенди лекарства и медпринадлежности. Сегодня в городе прогремел взрыв, сообщается о более чем 200 пострадавших.

Машина "скорой", нагруженная медикаментами, выехала в Ханкенди, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Автомобиль с лекарствами был отправлен центральными властями Азербайджана.

Медикаменты и медицинские принадлежности предназначены пострадавшим в результате взрыва на бензохранилище.

Взрыв на бензохранилище в Ханкенди

Ранее сегодня стало известно, что, по не известной пока причине, на хранилище бензина в Ханкенди прогремел взрыв, он спровоцировал пожар.

По данным СМИ, число пострадавших превышает 200. Многие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.