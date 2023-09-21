Нападение на фельдшера скорой произошло в Краснодаре – женщина в больнице

Опубликовано: 21:30, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пьяный мужчина внезапно атаковал фельдшера "скорой" в Краснодаре. Женщина собиралась оказать ему помощь, но вместо этого сама оказалась в больнице.

Фельдшера бригады "скорой" избили в Краснодаре, открыто уголовное дело. О ЧП рассказали в краевом управлении Следкома.

"Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении фельдшера скорой помощи (...) по факту хулиганства с применением насилия (ч.1 ст.213 УК РФ)"

– кубанское СУ СКР

Уже проведена доследственная проверка. Следователи выяснили, что сегодня утром житель кубанской столицы, пребывающий в нетрезвом состоянии, атаковал фельдшера, которая на скорой приехала оказывать ему помощь.

Женщина получила травму головы, у нее была рассечена губа. Пострадавшую госпитализировали.

Агрессор будет допрошен в ближайшее время.

Детали нападения на медика

В кубанской больнице скорой помощи ранее рассказали, что утром, в 8:46 мск, по скорой был получен сигнал о мужчине, который лежит на улице и не подает признаков жизни.

На место событий приехала скорая. Женщина-фельдшер попробовала осмотреть лежащего. Однако пациент внезапно вскочил и нанес ей удар по лицу.

Коллегу спас водитель скорой. Он обезвредил агрессора, связал его и позвонил в полицию.