Нападение на фельдшера скорой произошло в Краснодаре – женщина в больнице

Фельдшера бригады "скорой" избили в Краснодаре, открыто уголовное дело. О ЧП рассказали в краевом управлении Следкома.
"Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении фельдшера скорой помощи (...) по факту хулиганства с применением насилия (ч.1 ст.213 УК РФ)"
– кубанское СУ СКР
Уже проведена доследственная проверка. Следователи выяснили, что сегодня утром житель кубанской столицы, пребывающий в нетрезвом состоянии, атаковал фельдшера, которая на скорой приехала оказывать ему помощь.
Женщина получила травму головы, у нее была рассечена губа. Пострадавшую госпитализировали.
Агрессор будет допрошен в ближайшее время.
Детали нападения на медика
В кубанской больнице скорой помощи ранее рассказали, что утром, в 8:46 мск, по скорой был получен сигнал о мужчине, который лежит на улице и не подает признаков жизни.
На место событий приехала скорая. Женщина-фельдшер попробовала осмотреть лежащего. Однако пациент внезапно вскочил и нанес ей удар по лицу.
Коллегу спас водитель скорой. Он обезвредил агрессора, связал его и позвонил в полицию.