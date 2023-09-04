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Ставрополью к 2024 году передадут почти 20 новых машин скорой помощи

Машина реанимации
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ставрополье в течение ближайших четырех месяцев получит почти два десятка новых автомобилей скорой помощи. Транспортные средства передадут тем медучреждениям, у которых выше потребность в них.

До конца нынешнего года медицинские учреждения Ставропольского края получат новые автомобили скорой помощи. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Автопарк будет расширяться с поддержкой федерального центра - ожидаем, что до конца года край получит 17 машин скорой помощи. Они заступят на вахту в холодный сезон, когда спрос на медицинскую помощь особенно высок"

– написал Владимиров

Он обратил внимание на то, что автомобили получат те медучреждения, которые нуждаются в них больше других. Ожидается, что часть машин передадут сельским территориям, а другую – Кавказским Минеральным Водам

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