РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Муниципалитетам Ставрополья передадут 9 млрд рублей на обновление дорог

Муниципалитетам Ставрополья передадут 9 млрд рублей на обновление дорог
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ставропольском крае планируют отремонтировать дороги местного значения в округах. На реализацию этой цели муниципалитеты получат 9 млрд рублей

В Ставропольском края обновят дорожную сеть местного значения в округах региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Решению задачи способствует выделение муниципалитетам субсидий в размере 9 млрд рублей, что составляет почти половину краевого дорожного фонда на этот год"

– пресс-служба

Там отметили, что в первую очередь будут выполнены работы на проблемных участках, на которые жаловались местные жителя.

В частности, до конца 2023 года будет отремонтировано 17,6 км местных дорог Андроповского округа. Кроме того, планируется обновить дорожное покрытие в Изобильненском и Новоалександровском округах.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
525 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version