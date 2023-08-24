Муниципалитетам Ставрополья передадут 9 млрд рублей на обновление дорог

Опубликовано: 17:22, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае планируют отремонтировать дороги местного значения в округах. На реализацию этой цели муниципалитеты получат 9 млрд рублей

В Ставропольском края обновят дорожную сеть местного значения в округах региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Решению задачи способствует выделение муниципалитетам субсидий в размере 9 млрд рублей, что составляет почти половину краевого дорожного фонда на этот год"

– пресс-служба

Там отметили, что в первую очередь будут выполнены работы на проблемных участках, на которые жаловались местные жителя.

В частности, до конца 2023 года будет отремонтировано 17,6 км местных дорог Андроповского округа. Кроме того, планируется обновить дорожное покрытие в Изобильненском и Новоалександровском округах.