Муниципалитетам Ставрополья передадут 9 млрд рублей на обновление дорог

В Ставропольском крае планируют отремонтировать дороги местного значения в округах. На реализацию этой цели муниципалитеты получат 9 млрд рублей
В Ставропольском края обновят дорожную сеть местного значения в округах региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
"Решению задачи способствует выделение муниципалитетам субсидий в размере 9 млрд рублей, что составляет почти половину краевого дорожного фонда на этот год"
– пресс-служба
Там отметили, что в первую очередь будут выполнены работы на проблемных участках, на которые жаловались местные жителя.
В частности, до конца 2023 года будет отремонтировано 17,6 км местных дорог Андроповского округа. Кроме того, планируется обновить дорожное покрытие в Изобильненском и Новоалександровском округах.