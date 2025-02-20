Вестник Кавказа

Полиция нашла участника стрельбы в Анапе

Полиция нашла участника стрельбы в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На прошлой неделе в Анапе произошла потасовка со стрельбой у кафе. Полиция нашла одного из участков драки и задержала. Возбуждено уголовное дело.

Участник потасовки около кафе на Рождественской улице в Анапе найден и задержан сотрудниками полиции, рассказали в краснодарском отделении МВД.

21 февраля в Анапе произошла драка, в ходе которой очевидцы услышали стрельбу. Оказалось, что выстрел в воздух из сигнального пистолета совершил 36-летний местный житель.

"В результате сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в хулиганстве. Оперативники изъяли у мужчины сигнальный пистолет, из которого предположительно он стрелял в общественном месте"

- МВД Краснодарского края

На мужчину завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Он может получить до 5 лет заключения в тюрьме. Также личности других участков драки установлены.

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