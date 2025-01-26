Вестник Кавказа

Полиция ищет участников потасовки в Анапе

Полиция ищет участников потасовки в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Рождественской улице Анапы произошла драка, где, вероятно, использовали огнестрельное оружие. В связи с этим полиция города начала проверку и опрос очевидцев для выяснения деталей и поиска участников происшествия.

Полиция Анапы начала проверку в связи с дракой и возможной стрельбой на Рождественской улице, рассказали в МВД Краснодарского края. Изначально информация о происшествии начала распространяться в социальных сетях.

"Отделом МВД России по городу Анапе инициировано проведение проверки, полицейским предстоит установить всех участников конфликта и дать их действиям правовую оценку"

- МВД Краснодарского края

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место происшествия и приступили к опросу очевидцев для выяснения деталей.

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