Лихач-рецидивист ответит за катание по пляжу с мазутом в Анапе

Водителя, устроившего соло-гонки по пляжу, который оказался загрязнен мазутом и песок с которого очищали волонтеры, накажут в Анапе: на него оформили более двух десятков протоколов.

Лихач, регулярно нарушавший ПДД, был схвачен сегодня в Анапе: он катался по пляжу в то время, когда волонтеры собирали с него загрязненный мазутом песок. Видео нарушения и подробности события опубликовало кубанское МВД.

Черный BMW ездил по песку на высокой скорости, совершая при этом рискованные маневры. Когда водителя задержали, он рассказал, что таким образом пытался отыскать собаку. Однако совершал 25-летний житель свои действия в тот самый момент, когда на пляже трудились волонтеры.

"Выяснилось, что у любителя покататься по пляжной территории большое количество неоплаченных штрафов"

– МВД

В общей сложности любителю пляжной езды выписали 21 административный протокол. Подавляющее большинство – 17 штук – он получил за уклонение от уплаты штрафа. В числе других нарушений – езда без номеров, прав и страхового полиса, а также игнорирование дорожных знаков и езда по защитной зоне водного объекта.

Теперь лихачу грозит лишение прав на срок до трех месяцев либо административный арест до 15 суток.