На Ставрополье придет настоящая жара

В предстоящие выходные столбики термометров будут подниматься до +42 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В предстоящие выходные, в Ставропольском крае, прогнозируется аномально высокая температура воздуха. Так, 20 июля, в субботу, столбики термометров поднимутся до отметок от +34 до +42 градусов.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, что, в сочетании с высокой температурой, приведет к повышенной опасности пожаров в регионе.

С целью поддержания безопасности в условиях текущей метеорологической обстановки настоятельно рекомендуется населению принять определённые меры предосторожности. Важно ограничивать пребывание под прямыми солнечными лучами с 11 часов утра до 16 часов дня, поскольку в этот временной промежуток наблюдается пик солнечной активности. Кроме того, важнейшим аспектом является регулярное потребление воды в достаточных объёмах для предотвращения риска дегидратации.

Кроме того, при такой жаре рекомендуется носить легкую, свободную одежду из натуральных материалов, чтобы позволить коже дышать и избежать перегрева. Важно помнить о безопасности продуктов питания, чтобы не допустить их порчу в условиях высоких температур. При необходимости выхода на улицу следует использовать кремы с высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей.