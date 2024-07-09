Жара в Абхазии стала пожароопасной – предупреждение МЧС

МЧС Абхазии сегодня выпустило заявление с призывом к населению и туристам соблюдать правила пожарной безопасности, находясь в горах - из-за аномальной жары и отсутствия дождей сильно повысился риск природных пожаров.
"Установившаяся крайне засушливая погода и высокий температурный уровень резко повысили риски возникновения природных пожаров и возгораний. О серьезности складывающейся ситуации с лесными пожарами свидетельствует крайне напряженная обстановка в некоторых регионах юга России"
– МЧС Абхазии
В ведомстве предупреждают, что необходимо:
- усилить меры противопожарной безопасности,
- провести мониторинг первичных средств пожаротушения,
- иметь резервуары с водой и сельхозтехнику, применяемую для тушения возгораний.
"Гражданам и гостям республики необходимо проявлять усиленную бдительность, в зонах активного отдыха, особенно в горной местности, соблюдать правила противопожарной безопасности, при разведении костров. Несоблюдение вышеперечисленных мер с высоким уровнем вероятности приведет к возникновению крупных лесных пожаров с непредсказуемыми последствиями"
– МЧС Абхазии
Согласно прогнозу синоптиков, в Абхазии сегодня воздух может прогреться до 34 градусов.