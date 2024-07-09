Вестник Кавказа

Жара в Абхазии стала пожароопасной – предупреждение МЧС

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Жара в Абхазии может привести к возникновению природных пожаров. Предупреждение о высокой пожароопасности выпустило МЧС Абхазии.

МЧС Абхазии сегодня выпустило заявление с призывом к населению и туристам соблюдать правила пожарной безопасности, находясь в горах - из-за аномальной жары и отсутствия дождей сильно повысился риск природных пожаров.

"Установившаяся крайне засушливая погода и высокий  температурный уровень резко повысили риски возникновения природных пожаров и возгораний. О серьезности складывающейся ситуации с лесными пожарами  свидетельствует крайне напряженная обстановка в некоторых регионах юга России"

– МЧС Абхазии

В ведомстве предупреждают, что необходимо:

  • усилить меры противопожарной безопасности,
  • провести мониторинг первичных средств пожаротушения,
  • иметь резервуары с водой и сельхозтехнику, применяемую для тушения возгораний.

"Гражданам и гостям республики необходимо проявлять усиленную бдительность, в зонах активного отдыха, особенно в горной местности, соблюдать правила противопожарной безопасности, при разведении костров. Несоблюдение вышеперечисленных мер с высоким уровнем вероятности приведет к возникновению крупных лесных пожаров с  непредсказуемыми последствиями"

– МЧС Абхазии

Согласно прогнозу синоптиков, в Абхазии сегодня воздух может прогреться до 34 градусов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1615 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В пункте пропуска на границе с Абхазией отремонтировали кондиционеры

В пункте пропуска на границе с Абхазией отремонтировали кондиционеры

Солнечная Гагра: как недорого отдохнуть на курорте этим летом

Солнечная Гагра: как недорого отдохнуть на курорте этим летом

Началось восстановление первого этажа картинной галереи в Сухуми

Началось восстановление первого этажа картинной галереи в Сухуми

Жители Грозного смогут полакомиться абхазскими продуктами

Жители Грозного смогут полакомиться абхазскими продуктами

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы