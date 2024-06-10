На Ставрополье придет настоящая жара с ливнями

Настоящая жара пришла на Ставрополье, в понедельник столбики термометров будут подниматься здесь до +37 градусов.

На Ставрополье приходит настоящее лето с его характерными признаками – высокими температурами и дождливыми периодами. Синоптики прогнозируют значительное повышение температуры воздуха, которое может достигать отметки в 37 градусов.

«В понедельник в ряде районов Ставрополья столби термометров поднимутся до +37 градусов Во вторник, 18 июня, воздух прогреется до 33 градусов. В этот день также прогнозируется дождь, в отдельных территориях - сильный. В среду, 19 июня, в краевом Гидрометцентре обещают до +35 и кратковременные осадки»

– краевой Гидрометцентр

Жаркие дни могут оказывать значительное влияние на самочувствие людей, увеличивая риски для здоровья, особенно среди уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, дети и люди с хроническими заболеваниями. Важно соблюдать рекомендации по предупреждению тепловых ударов: увеличить потребление жидкости, избегать длительного пребывания на солнце и носить легкую одежду.

Для того чтобы минимизировать влияние неблагоприятных погодных условий, жителям рекомендуется следовать простым правилам:

Избегать деятельности на открытом воздухе в самые жаркие часы дня.

Пить достаточно воды для поддержания гидратации организма.

Использовать солнцезащитные средства для предотвращения ожогов.

И, конечно, следить за метеорологическими обновлениями, чтобы быть в курсе возможных изменений погоды.