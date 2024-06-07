Казахстан накроет аномальная жара

Почти всю территорию Казахстана в течение ближайших выходных будет ждать аномально жаркая погода. В некоторых районах страны температура превысит +40 градусов.
Синоптики Казахстана предупредили о надвигающейся сильной жаре, которая придет почти на всю территорию республики.
Сообщается, что мощный жаркий фронт придет в Казахстан в субботу 15 июня и продержится до понедельника 17 июня.
По словам синоптиков, в некоторых районах страны температура будет достигать +42 градусов.
"Ожидается повышение температуры воздуха на западе страны до отметки очень сильной жары +33...+42 градусов, на юге до сильной жары +35...+42 градусов, на юго-востоке до сильной жары +28...+38 градусов, на севере до +26...+34 градусов, в центре до +25...+33 градусов, на востоке до +21...+31 градусов"
– Казгидромет
Кроме этого, над большей частью страны пройдут сильные дожди, а в центре республики ожидается град.