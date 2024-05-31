На нацпроекты потратят более 19 млрд рублей в Дагестане

В Дагестане рассчитывают за год направить на нацпроекты свыше 19 млрд рублей. Средства пойдут на создание инфраструктурных объектов и переселение местных жителей из аварийного жилья.

В Дагестане в этом году намерены потратить на нацпроекты 19,5 млрд рублей. Об этом сказано на сайте главы региона.

"В рамках реализации нацпроектов на переселение граждан из аварийного жилья предусмотрено 1,5 млрд рублей, а также порядка 1,2 млрд рублей на формирование комфортной городской среды"

– пресс-служба руководителя РД

Там отметили, что по проекту "Образование" в текущем году занимаются проектированием и возведением 17 школ на 7,6 тыс мест. Кроме того, власти рассчитывают ввести в эксплуатацию еще 19 школ.

"По проекту "Цифровая образовательная среда" в течение года намерены технически оснастить 40 школ, а по проекту "Успех каждого ребенка" – создать 43 воркаут-площадки и 10 мини-футбольных полей"

– пресс-служба главы республики