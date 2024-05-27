Вестник Кавказа

Семьи республик Кавказа признаны самыми бедными в России

Семьи республик Кавказа признаны самыми бедными в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кавказе живут самые бедные семьи. Антилидером стала Кабардино-Балкария, а лидером – Ставропольский край. Самые богатые семьи живут на Ямале и в Москве.

РИА Новости опубликовал рейтинг благосостояния семей, основанный на данных Росстата. Были сложены две чистые средние годовые зарплаты (без НДФЛ) и вычитаны из суммы региональные прожиточные минимумы для детей и работающих.

Для сопоставления регионов с разным уровнем цен потенциально возможный остаток средств скорректирован на величину потребительной корзины.

По итогам исследования самые бедные семьи обнаружены на Северном Кавказе. Антилидером стала Кабардино-Балкария – результат составил -1,7 тыс рублей. Республика заняла последнее место не только в округе, но и в стране (85-е).

Тройку худших замкнули Ингушетия (2,6 тыс) и Чеченская Республика (4,7 тыс). Далее идет Дагестан (10 тыс). КЧР оказалась на 80-м месте (10,9 тыс). Северная Осетия расположилась на 77-й строчке (16 тыс), а Ставрополье – на 82-й (почти 25 тыс).

Самые богатые семьи выявлены на Ямале (141,2 тыс), в Москве (102 тыс) и ХМАО (93,5 тыс).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1770 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эпидемия ветряной оспы грозит регионам СКФО

Эпидемия ветряной оспы грозит регионам СКФО

Черноморская депрессия накроет сегодня Юг России

Черноморская депрессия накроет сегодня Юг России

Исмаил Бердиев: в России нет пропаганды ношения никаба

Исмаил Бердиев: в России нет пропаганды ношения никаба

Исламский банкинг может прийти в Москву и ряд других регионов России

Исламский банкинг может прийти в Москву и ряд других регионов России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы