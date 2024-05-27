Семьи республик Кавказа признаны самыми бедными в России

На Кавказе живут самые бедные семьи. Антилидером стала Кабардино-Балкария, а лидером – Ставропольский край. Самые богатые семьи живут на Ямале и в Москве.

РИА Новости опубликовал рейтинг благосостояния семей, основанный на данных Росстата. Были сложены две чистые средние годовые зарплаты (без НДФЛ) и вычитаны из суммы региональные прожиточные минимумы для детей и работающих.

Для сопоставления регионов с разным уровнем цен потенциально возможный остаток средств скорректирован на величину потребительной корзины.

По итогам исследования самые бедные семьи обнаружены на Северном Кавказе. Антилидером стала Кабардино-Балкария – результат составил -1,7 тыс рублей. Республика заняла последнее место не только в округе, но и в стране (85-е).

Тройку худших замкнули Ингушетия (2,6 тыс) и Чеченская Республика (4,7 тыс). Далее идет Дагестан (10 тыс). КЧР оказалась на 80-м месте (10,9 тыс). Северная Осетия расположилась на 77-й строчке (16 тыс), а Ставрополье – на 82-й (почти 25 тыс).

Самые богатые семьи выявлены на Ямале (141,2 тыс), в Москве (102 тыс) и ХМАО (93,5 тыс).