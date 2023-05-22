На Кабардино-Балкарию надвигаются грозовые ливни с градом

Опубликовано: 16:59, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителей КБР предупредили о сильном дожде и ветре. В связи с непогодой на территории региона объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца суток 23 мая.

В Кабардино-Балкарии 22 мая объявили штормовое предупреждение. Об этом сказано в распространенном сегодня сообщении регионального МЧС.

Предупреждение будет действовать до конца завтрашнего дня. В это время в регионе ожидаются сильные грозовые дожди с градом, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что из-за непогоды вода в реках может подняться до неблагоприятного уровня, а в горах возможные небольшие сели.

В МЧС добавили, что сильные осадки могут привести к подтоплению низменностей, строений и повреждению линий электропередач.