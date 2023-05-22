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На Кабардино-Балкарию надвигаются грозовые ливни с градом

На Кабардино-Балкарию надвигаются грозовые ливни с градом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителей КБР предупредили о сильном дожде и ветре. В связи с непогодой на территории региона объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца суток 23 мая.

В Кабардино-Балкарии 22 мая объявили штормовое предупреждение. Об этом сказано в распространенном сегодня сообщении регионального МЧС.

Предупреждение будет действовать до конца завтрашнего дня. В это время в регионе ожидаются сильные грозовые дожди с градом, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что из-за непогоды вода в реках может подняться до неблагоприятного уровня, а в горах возможные небольшие сели.

В МЧС добавили, что сильные  осадки могут привести к подтоплению низменностей, строений и повреждению линий электропередач.

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о лавиноопасности

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о лавиноопасности

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