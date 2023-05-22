Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о лавиноопасности

Опубликовано: 11:55, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР сегодня утром объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности. Оно будет действовать до завтрашнего вечера.

В Кабардино-Балкарии в понедельник объявили штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью на высоте более 2,5 км. Об этом сказано в сообщении, распространенном сегодня Главным управлением МЧС по региону.

Предупреждение будет действовать до 18:00 23 мая.

В ведомстве предупредили, что лавины могут перекрыть дороги и повредить здания, линии электропередач и другую инфраструктуру.