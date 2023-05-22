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Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о лавиноопасности

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о лавиноопасности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КБР сегодня утром объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности. Оно будет действовать до завтрашнего вечера.

В Кабардино-Балкарии в понедельник объявили штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью на высоте более 2,5 км. Об этом сказано в сообщении, распространенном сегодня Главным управлением МЧС по региону.

Предупреждение будет действовать до 18:00 23 мая.

В ведомстве предупредили, что лавины могут перекрыть дороги и повредить здания, линии электропередач и другую инфраструктуру.

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