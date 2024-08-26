Вестник Кавказа

Мужчина погиб под колесами поезда в Краснодаре

Железнодорожные пути на закате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае минувшей ночью поезд сбил пешехода. Мужчина погиб на месте происшествия, правоохранители пытаются установить личность погибшего.

Неизвестный мужчина погиб в ночь на пятницу в Краснодаре, он был сбит поездом.

Пешеход угодил под поезд, следовавший по маршруту Имеретинский курорт-Нижний Новгород. Машинист поезда, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но не смог избежать трагедии. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личность погибшего.

ЧП произошло 19 сентября в 23.35 на перегоне «Краснодар-2 - Витаминный».

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