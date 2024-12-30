Вестник Кавказа

Пляжи Кубани становятся чище

Пляжи Кубани становятся чище
© Фото: МЧС России по Республике Крым
Кубанские спасатели и волонтеры благодаря круглосуточной работе вывезли с пляжей черноморского побережья края более 161 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта.

Спасатели и волонтеры продолжают активно ликвидировать последствия крушения в Керченском заливе двух танкеров с мазутом – на сегодняшний день они собрали и вывезли более 161 тыс т загрязненного грунта с черноморского побережья Краснодарского края, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.

"Силами МЧС России, представителями муниципалитетов, а также добровольцами с пляжной территории собрано и вывезено более 161 тысячи тонн загрязненного песка и грунта"

- Александр Субочев

Напомним, в конце минувшего 2024 года из-за разлива топлива из двух танкеров, потерпевших крушение в шторм в Керченском проливе, на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Такое решение по сложившейся ситуации с разливом мазута, угрожающей экологической катастрофой, принял президент РФ Владимир Путин.

Спасатели и волонтеры круглосуточно собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Крым работает по устранению последствий аварии во взаимодействии с властями Кубани.

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