Пляжи Кубани становятся чище

Кубанские спасатели и волонтеры благодаря круглосуточной работе вывезли с пляжей черноморского побережья края более 161 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта.

Спасатели и волонтеры продолжают активно ликвидировать последствия крушения в Керченском заливе двух танкеров с мазутом – на сегодняшний день они собрали и вывезли более 161 тыс т загрязненного грунта с черноморского побережья Краснодарского края, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.

"Силами МЧС России, представителями муниципалитетов, а также добровольцами с пляжной территории собрано и вывезено более 161 тысячи тонн загрязненного песка и грунта"

- Александр Субочев

Напомним, в конце минувшего 2024 года из-за разлива топлива из двух танкеров, потерпевших крушение в шторм в Керченском проливе, на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Такое решение по сложившейся ситуации с разливом мазута, угрожающей экологической катастрофой, принял президент РФ Владимир Путин.

Спасатели и волонтеры круглосуточно собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Крым работает по устранению последствий аварии во взаимодействии с властями Кубани.