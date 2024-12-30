Гирлянда на елке спровоцировала пожар в Крыму

Частный дом едва не сгорел из-за неисправной гирлянды на новогодней елке. Его спас сосед, вовремя заметивший пожар и потушивший его из шланга. В итоге ущерб оказался невелик.
Новогодняя елка запылала из-за замкнувшей гирлянды в Симферопольском районе, подробности пожара рассказали в МЧС Крыма.
ЧП случилось в частном доме. В одной из комнат стояла новогодняя елка, украшенная гирляндой. Хозяин дома отправился в магазин и оставил гирлянду светиться, не выключив ее. По несчастному стечению обстоятельств, произошло короткое замыкание, и начался пожар.
"Задымление обнаружил сосед, который тут же подключил насос к своей скважине и оперативно ликвидировал возгорание из садового шланга"
– МЧС
Пожар продолжался четверть часа. За этот срок огонь успел уничтожить елку и диван, а также половину комнаты.
Спасатели напомнили:
- электрические гирлянды должны пройти обязательную сертификацию;
- прежде чем включать гирлянду в сеть, необходимо проверить ее целостность;
- на время сна или ухода из дома гирлянду надо выключать;
- если гирлянда искрится или пахнет паленой изоляцией, ее нужно сразу выключить.