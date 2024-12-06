Новогодними елками угостят животных в Астане

Отслужившие свой срок живые новогодние елки можно будет пожертвовать на корм для диких животных на зооферме в Астане. Сдать колючее угощение можно будет 18 января.

Жители Астаны смогут поделиться новогодними елками с дикими животными, которые живут на зооферме в зоне отдыха, рассказали организаторы акции.

Сбором елок займутся активисты. После они отвезут деревца в Esil Camp, где на небольшой ферме обитают барашки, фазаны и лани, а также кролики. Они с удовольствием отведают еловой коры и хвои, в которых содержатся клетчатка и витамины.

Отдать свою елку можно будет 18 января, в течение двух часов, с часу до трех часов дня. Место встречи – парковка ТРЦ "Сарыарка".

Организаторы просят заранее очистить елку от новогодних украшений.