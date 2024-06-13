На Дону только сейчас отменили опасность засухи

Власти Ростовской области наконец отменили режим чрезвычайной ситуации по опасности засухи, который действовал с июня минувшего 2024 года из-за сильной жары и отсутствия осадков.

Власти Дона приняли решение отменить на всей территории Ростовской области режим чрезвычайной ситуации (ЧС) – он действовал в регионе семь месяцев, с июня минувшего 2024 года из-за сильной жары и засухи, охватившей донские просторы: распоряжение об этом подписал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

"В связи с устранением обстоятельств, послуживших основаниями для введения режима чрезвычайной ситуации, отменить режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный распоряжением губернатора Ростовской области"

- распоряжение врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсарева

Из-за плохой погоды в 2024 году аграрии потеряли порядка 30% урожая, передает"АиФ-Ростов".

Напомним, режим повышенной готовности в связи с продолжительной засухой во всех городах и районах Ростовской области был объявлен 4 июня главой региона Василием Голубевым: температура воздуха в регионе доходила до +35 градусов, при этом практически не было осадков. А уже через 10 дней на область обрушились заморозки - сумма ущерба от них достигла 4 млрд рублей. Повреждено или погибло 860 тыс га посевов.