Донские урожаи подкосила почвенная засуха

В связи с продолжительной засухой в Ростовской области был объявлен повышенной готовности. Режим вводится со среды, 4 июня.

Власти Ростовской области объявили в регионе режим повышенной готовности. Режим был введен из-за почвенной засухи.

«В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области вводим режим повышенной готовности с 12:00 [мск] 4 июня. Подписал соответствующее распоряжение»

– глава региона Василий Голубев

Отметим, что в регионе установилась жарка (до +35 градусов) и засушливая погода. Так, в ближайшие 10 дней осадков не прогнозируется.

Почвенная засуха – это длительный период недостатка влаги в почве, который приводит к ухудшению ее плодородия и способности к удержанию влаги. К ПЗ может привести недостаточность осадков, высокий прогрев воздуха днем, а также нарушения в эксплуатации водных ресурсов и изменения климата. ПЗ может привести к значительным потерям урожая, но не только: также в перечне опасностей данного явления - деградация почвы.

Для борьбы с почвенной засухой важно принимать меры по эффективному управлению водными ресурсами, восстановлению почвенной плодородности и применению методов сохранения влаги.