Ростовскую область заморозило на 4 млрд рублей

Сумма ущерба от заморозков в Ростовской области достигла 4 млрд рублей. Повреждено или погибло 860 тыс га посевов.
Аграрии Ростовской области из-за заморозков понесли ущерб на сумму в 4 млрд рублей. Об этом рассказал глава регионального Минсельхоза Константин Рачаловский.
По его словам, повреждено или погибло не менее 860 тыс. га посевов. Наибольший ущерб понесли озимые зерновые культуры.
"Компенсировать убытки от природно-климатических явлений сельхозтоваропроизводители должны, в первую очередь, путем проведения страхования сельхозкультур"
- Константин Рачаловский
При этом лишь некоторая часть погибших посевов была застрахована. По словам министра, среди озимых зерновых культур страховка была оформлена лишь на 20% посевов.