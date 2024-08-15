Девушка погибла под колесами поезда в Краснодарском крае

Пассажирский поезд накануне насмерть сбил девушку под Усть-Лабинском. Погибшей было 17 лет. Полиция устанавливает обстоятельство происшествия.

В Краснодарском крае поезд сбил пешехода, в результате девушка погибла.

ЧП произошло на железнодорожном перегоне Гречишкино - Ладожская под Усть-Лабинском в воскресенье. Девушка вышла к путям из лесополосы в опасной близости от поезда, машинист подал предупреждающий сигнал, затем применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на пешехода. Девушка погибла на месте, сообщается, что погибшей было 17 лет.

Инцидент произошел с поездом, следовавшим из Минвод в Краснодар.

Транспортная полиция выясняет обстоятельства произошедшего, решение по факту вынесут следственные органы, информирует региональное МВД.