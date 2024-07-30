Две жительницы Туапсе погибли под колесами пассажирского поезда

Сегодня утром поезд Адлер – Воркута в Туапсе сбил двух перебегавших железнодорожные пути женщин, которые не реагировали на сигналы машиниста локомотива, спасти их не удалось.

Сегодня утром в Туапсе поезд, отправившийся из Адлера в Воркуту, насмерть сбил двух перебегавших железнодорожные пути женщин, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Все произошло на перегоне Шепси-Туапсе: о чрезвычайном происшествии было немедленно сообщено в дежурную часть Туапсинского линейного отдела полиции, прибывшие на место трагедии полицейские установили, что заметивший женщин машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако они на них не реагировали, а экстренно сбросить скорость на столь коротком участке пути не представлялось возможным, передает "АиФ-Юг".

Избежать трагедии не удалось - женщины 1965 и 1959 годов рождения получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до прибытия бригад скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают точные обстоятельства происшествия.