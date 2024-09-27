Вестник Кавказа

Молодежь Махачкалы стала отказываться от наличных

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Каждый третий молодой житель Махачкалы отказывается от наличных денег. Этому способствуют цифровизация и развитие банковских сервисов.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в ходе опроса выяснил, что каждый третий житель Махачкалы в возрасте до 34 лет отказывается от наличных средств.

Согласно проведенному исследованию, 33% молодых махачкалинцев не имеют при себе наличных. Этому способствуют цифровизация и развитие банковских сервисов.

При этом порядка 54% жителей столицы Дагестана имеют при себе наличные: чаще это бывают мужчины (58%) и люди старше 45 лет (56%). В то же время у 26% махачкалинцев нет наличных в кармане.

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