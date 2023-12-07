Многовековая ингушская базилика раскрыла тайны древнегрузинских надписей

Ингушские археологи обнаружили уникальные надписи на древнегрузинском языке на территории многовековой базилики, которая является старейшим христианским храмом.

В Ингушетии открыли сотни уникальных древнегрузинских надписей на керамике, которые датированы восьмым веком нашей эры. Они были найдены на месте древнейшего храма Тхаба-Ерды. Об этом сообщил глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов в своем telegram-канале.

"Ребята <...> отыскали кусок керамики, мы отправили его фотографию историкам, которые определили, что это древнегрузинские надписи, VIII-XII века. <...> Здесь по всей территории находки будут, они будут удивительные, и их будет много, предполагаю, их могут быть сотни"

- реставратор Алексей Михайлов

Тхаба-Ерды в Ингушетии древнейший христианский храм в России. Он входит в список культурного наследия федерального уровня.

Сейчас к его реставрации преступили опытные специалисты.

По данным главы республики первые работы привели к тому, что ученые смогли найти археологические пласты, которые датируются разными временными циклами.

По словам ученых, этот храм уникален тем, что он может быть построен по подобию европейских базилик, которые перестали возводить в восьмом веке.