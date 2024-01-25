Миллиардер Иванишвили назвал причину отставки Гарибашвили

Вернувшийся недавно в политику грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили прокомментировал уход с поста премьер-министра своего давнего соратника Ираклия Гарибашвили.

Теперь уже бывший глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили сам решил покинуть свое место, сообщил основатель правящей партии "Грузинская мечта", а ныне ее почетный председатель, Бидзина Иванишвили.

"Что мне должно в нем не нравиться? Посмотрите, какой он человек. Он сам захотел, не я"

– Иванишвили

Bзвестия об уходе Гарибашвили появились 29 января, и уже сегодня он занял пост председателя "Мечты". Сам политик сразу после отставки пояснил, что в преддверии выборов в парламент, которые состоятся в октябре, у правящей команды в приоритете победа, причем неоспоримая.

Напомним, Гарибашвили вместе с "Мечтой" буквально с самого дня ее основания – при создании партии он был правой рукой Иванишвили. За 12 лет с момента прихода партии к власти он возглавлял правительство два раза: в 2013-2015 и 2021-2024 годах.