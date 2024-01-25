Грузия рокировала премьера и главу правящей партии

Новым председателем правящей партии "Грузинская мечта" стал Ираклий Гарибашвили. В свою очередь бывший глава партии Ираклий Кобахидзе выдвинут на пост премьера республики.
Правящая партия "Грузинская мечта" выбрала нового председателя. Им стал бывший премьер республики Ираклий Гарибашвили.
На пост главы правительства сегодня был предложен Ираклий Кобахидзе, который раньше занимал должность председателя правящей верхушки.
На следующей неделе парламент должен выказать ему доверие и представить его властям Грузии.
"Господин Ираклий Гарибашвили утвержден на посту председателя (партии) единогласно. Поздравляю господина Ираклия и благодарю его за трехлетнюю работу в должности премьер-министра"
- Ираклий Кобахидзе
Экс-премьер страны Ираклий Гарибашвили покинул пост премьера в этот понедельник.