МИД России: Москва работает с Баку по стабилизации ситуации в Карабахе

Опубликовано: 20:38, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия в тесном сотрудничестве с Азербайджаном работает над стабилизацией ситуации в Карабахском экономическом районе Азербайджана, заявил сегодня глава российского МИД Сергей Лавров.

Россия работает с Азербайджаном и партнерами на предмет стабилизации ситуации в Карабахском экономическом районе Азербайджана, заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" глава МИД России Сергей Лавров.

"Наши миротворцы в этой ситуации делают все, что они могут. Мы не можем сдержать людей, которые хотят уйти из Карабаха в Россию. Мы работаем с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе"

- Сергей Лавров

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

Чуть больше чем через неделю после проведения Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе фейковый режим, когда-то созданный Ереваном на территории Азербайджана, прекратил существование, заявив о самороспуске.