Вахид Новрузов: мир с Азербайджаном в первую очередь полезен самой Армении

Председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов рассказал Вестнику Кавказа" о целях проходящей сегодня в Баку II Международной конференции Общины Западного Азербайджана "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Настало время совершить решающие шаги к обеспечению стабильного мира на Южном Кавказе, заявил председатель Палаты аудиторов Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вахид Новрузов. Беседа с корреспондентом "Вестника Кавказа" Мариной Лагутиной состоялась на полях II Международной конференции Общины Западного Азербайджана "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку.

В первую очередь он отметил, что Азербайджан нацелен оставить прошлое в прошлом и действовать ради своего и регионального будущего. "У меня очень добрые воспоминания о 70-80-х годах в Азербайджане – тогда таких проблем, которые мы сегодня обсуждаем, не было вовсе, все жили мирно. Потом началась оккупация азербайджанской земли, долгие годы попыток мирного урегулирования и наконец освобождение Карабаха и Восточного Зангезура. Как очень правильно отметили на пленарном заседании сегодня, история уже случилась – и теперь надо смотреть с уверенностью в будущее, соблюдая международные юридические нормы", - сказал Вахид Новрузов.

"Наш президент Ильхам Алиев в марте этого года сказал, что мы уже обеспечили свой суверенитет, и теперь пора перейти к миру в регионе. Поэтому, я считаю, сегодняшняя конференция исходит из создания основ для мирного решения проблемы. Правильно отметили, что надо наладить мосты не только между государствами и правительствами, но и между учеными и специалистами, используя возможности неправительственных организаций. Конечно, иногда бывает очень неприятно идти на контакт, но эти эмоции надо оставить и думать о будущем", - подчеркнул председатель Палаты аудиторов АР.

Он приветствовал конструктивную позицию России по двустороннему диалогу Азербайджана и Армении. "Мы очень рады, что позиция Российской Федерации играет в этом позитивную роль: Москвы все время повторяет, что вопросы урегулирования должны решаться двумя сторонами, Азербайджаном и Арменией. Наша страна – сторонник подписания мирного соглашения, и в этом направлении уже есть какие-то сдвиги", - сообщил Вахид Новрузов.

"Важно отметить, что открытие границ, подписание мирного договора и разблокирование коммуникаций в первую очередь будет полезно для самой Армении. Есть расчет у Мирового банка, что в год более $350 млн Армении принесет одно лишь открытие транспортных узлов. Конечно, всем от этого будет выгода – и общение, и грузоперевозки, и мирное сосуществование", - указал он.

"Главная идея сегодняшней конференции – создание мира. Поэтому я хочу отметить, что конференция охватывает не только проблемы Армении и Азербайджана, она имеет международное значение, ведь мы наблюдаем много беженцев и переселенцев во всем мире. Конференция направлена на то, чтобы все эти случаи решались мирным путем на основании международного права", - заключил Вахид Новрузов.