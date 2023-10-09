МИД РФ: Россия будет стремиться к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Опубликовано: 13:05, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД России заявили, что у армяно-азербайджанского урегулирования остается незакрытая повестка. Там добавили, что Москва будет стремиться к подписанию мирного договора.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин рассказал о роли российских миротворцев во время антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе.

По его словам, завершение военных действий было достигнуто при посредничестве миротворческого контингента. Он добавил, что Москва продолжила выполнение важной стабилизирующей роли в регионе.

"После прекращения боевых действий 20 сентября миротворцы сыграли важнейшую роль в помощи армянам Ханкенди, включая снабжение продовольствием, оказание медицинской помощи, эвакуацию более сотни людей, получивших ранения в результате взрыва на АЗС в одном из районов Карабаха"

- Михаил Галузин

Дипломат отметил, что у армяно-азербайджанского урегулирования по-прежнему осталась незакрытая повестка дня. Галузин считает, что комплекс трехсторонних договоренностей сохраняет свою актуальность.

"Речь идет о достижении договоренностей по таким важнейшим компонентам, как разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей между Арменией и Азербайджаном, о делимитации границы с ее последующей демаркацией, о подписании мирного договора и о налаживании контактов между общественными деятелями, экспертными сообществами, парламентариями Азербайджана и Армении"

- Михаил Галузин

Он подчеркнул, что Россия как честный посредник будет стремиться к тому, чтобы все устойчивые сбалансированные договоренности между Азербайджаном и Арменией были достигнуты.

Говоря о задержании так называемых «лидеров» карабахских сепаратистов и конкретно беглого бизнесмена Рубена Варданяна, Галузин заявил, что в данном случае речь идет о гражданах Армении и людях, которые отказались от паспорта гражданина РФ. Дипломат заключил, что вопрос должен решаться между Баку и Ереваном.