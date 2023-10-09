Азербайджан и Армения могут обсудить мирный договор 12 октября

Опубликовано: 11:42, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва готовит встречу глав МИД Азербайджана и Армении в рамках саммита СНГ. Азербайджан согласен на встречу, Армения пока не дала ответ.

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян при участии российской стороны могут встретиться для обсуждения нормализации отношений на этой неделе, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Прежде всего, российский дипломат указал на то, что трехсторонний диалог Москвы, Баку и Еревана по вопросам урегулирования не прерывался.

"Мы надеемся, что такие контакты будут продолжены. Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ"

– Галузин

Баку уже ответил на предложение согласием. Российская сторона рассчитывает на то, что в Ереване также ответственно подойдут к вопросу и примут решение принять участие в переговорах, добавил он в беседе с РБК.

Встреча лидеров Азербайджана и Армении запланирована на конец месяца, местом ее проведения станет Брюссель. При этом брюссельский формат является неофициальным, вспомогательным, а ЕС не является посредником. Официальные переговоры ведутся на уровне глав МИД, посредником в процессе выступает Россия, подчеркивал ранее Ильхам Алиев.