МИД Ирана: Тегеран придает большое значение поддержанию мира на Кавказе

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран всегда поддерживал диалог Баку и Еревана. Он отметил, что достичь стабильности в регионе можно посредством региональных решений.

Руководитель иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян провел переговоры с армянским президентом Ваагном Хачатряном. Встреча прошла в городе Давос.

В ходе переговоров министр подчеркнул, что Тегеран всегда поддерживал и поддерживает мирный диалог между Баку и Ереваном. По его словам, достичь стабильности можно посредством региональных решений.

Он также отметил, что Тегеран придает большое значение поддержанию мира и безопасности на Южном Кавказе. Кроме того, стороны обсудили расширение армяно-иранского сотрудничества и торговых связей.