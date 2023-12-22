Москва обвинила Армению в торможении мира с Азербайджаном

Глава МИД России назвал причину отсутствия прогресса по послевоенной нормализации между Азербайджаном и Арменией. Сергей Лавров заявил, что продвижение к миру остановилось из-за позиции Еревана.

Армяно-азербайджанская нормализация не продвигается из-за отсутствия конструктивной позиции Армении, заявил на пресс-конференции по итогам 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров.

Прежде всего он сообщил, что транспортное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном обязательно должно быть возобновлено – другого пути нет, следует из трехсторонней договоренности. Дипломат добавил, что в том же самом трехстороннем Заявлении от 9-10 ноября 2020 года прописаны согласованные сторонами пограничный и таможенный контроль на въезде и выезде из Армении.

Лавров выразил сожаление в связи с тем, что маршрут через Сюникскую область так и не был запущен. Глава МИД уточнил, что проблема заключается в позиции, избранной Ереваном.

Кроме того, он прокомментировал готовность армянского премьера открыть сухопутное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном на условиях, аналогичных тем, что были согласованы с Ираном.

"Я не увидел какой-то логики. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты"

– Сергей Лавров

Министр также высказался по поводу динамики разблокировки транспортного сообщения. Он напомнил, что летом прошлого года на встрече рабочей группы стороны достигли договоренности: запустить такое сообщение сначала по железной дороге. Однако она так и не была реализована.

"Такие откаты дело нередкое. Что помешало завершить эти договоренности, я не знаю. Добрые советы западных друзей всегда присутствуют на Южном Кавказе. Они нацелены на решение только своих геополитических задач"

– Сергей Лавров

В целом, подытожил он, нормализация между Ереваном и Баку не продвигается вперед из-за позиции армянской стороны, которая получает рекомендации от Запада. Запад же, обратил внимание министр, стремится нивелировать трехсторонние договоренности сторон с Москвой. В частности, Брюссель и Вашингон стремятся по-своему делимитировать армяно-азербайджанскую границу, так, чтобы исключить Россию из процесса.

Лавров добавил, что Азербайджан готов к подписанию мирного договора с Арменией на российской территории. Настрой Еревана, уточнил министр, ему неизвестен.