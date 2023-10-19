Опубликовано: 18:12, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Ближневосточный конфликт может рвануть как пороховая бочка, считает глава МИД Ирана. О риске выхода ситуации из-под контроля он заявил после экстренно заседания ОИС.

В связи с обострением палестино-израильского конфликта существует риск, что на Ближнем Востоке ситуация станет бесконтрольной, таково мнение главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахиан.

"Регион находится в состоянии, подобном пороховой бочке, существует вероятность взрыва и выхода ситуации из-под контроля"

– министр

Выступая перед прессой после экстренного заседания ОИС в четверг, он также выразил надежду, что вскоре военные преступления против жителей Газы будут прекращены. Глава иранского внешнеполитического ведомства критически оценил высказываемые Израилем и США обвинения палестинского сопротивления в ударе по больнице.