Ближневосточный конфликт может рвануть как пороховая бочка, считает глава МИД Ирана. О риске выхода ситуации из-под контроля он заявил после экстренно заседания ОИС.
В связи с обострением палестино-израильского конфликта существует риск, что на Ближнем Востоке ситуация станет бесконтрольной, таково мнение главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахиан.
"Регион находится в состоянии, подобном пороховой бочке, существует вероятность взрыва и выхода ситуации из-под контроля"
– министр
Выступая перед прессой после экстренного заседания ОИС в четверг, он также выразил надежду, что вскоре военные преступления против жителей Газы будут прекращены. Глава иранского внешнеполитического ведомства критически оценил высказываемые Израилем и США обвинения палестинского сопротивления в ударе по больнице.