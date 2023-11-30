МИД Ирана: "ядерная сделка" устарела и не приносит результаты

Иранские власти заявили, что усилия возродить сделку безуспешны. Страна рассмотрит соглашение, если оно будет отвечать ее требованиям.

Сделка по ядреной программе Ирана больше не действительна, а попытки возродить все более безуспешны. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время своего выступления перед студентами в Тегеранском университете.

Также он отметил, что страна не отказывается полностью от соглашения, и готова рассмотреть новые предложения, если они будут отвечать иранским требованиям.

«Сегодня, чем дальше мы продвигаемся, тем более бесполезным становится Совместный всеобъемлющий план действий»

- Хосейн Амир Абдоллахиан

Кроме этого, министр добавил, что красные линии Ирана были нарушены много раз, поэтому власти республики не готовы вернуться к нынешнему соглашению.