"Мечта" преодолеет вето Зурабишвили на сокращение полномочий президента

Вето, которое президент собирается наложить на закон о сокращении ее полномочий, будет в любом случае преодолено правящей партией, рассказал глава "Грузинской мечты".
"Саломе Зурабишвили от начала до конца переключилась на нарратив радикальной оппозиции. Поэтому мы не удивлены ее заявлением"
— Ираклий Кобахидзе
Как "Мечта" хочет ограничить полномочия президента Грузии
Правящая партия стремится изменить механизм формирования ЦИК. Сейчас кандидатов как в рядовые члены, так и на пост председателя предлагает президент. В "Мечте" намерены передать (путем принятия соответствующего законопроекта) эту прерогативу спикеру парламента.
Зурабишвили обещала наложить вето на поправки: по ее словам, они инициированы только потому, что она предлагает "неудобные" для партии власти кандидатуры.
Кобахидзе же сегодня заявил, что власти стремятся сделать рациональной процедуру формирования главного избирательного органа страны.