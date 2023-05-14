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"Мечта" преодолеет вето Зурабишвили на сокращение полномочий президента

&quot;Мечта&quot; преодолеет вето Зурабишвили на сокращение полномочий президента
© Фото: Сайт "Грузинской мечты"
"Грузинская мечта" сумеет изменить механизм избрания членов ЦИК, даже если президент наложит вето на поправки. По словам главы партии, власти настроены решительно и преодолеют сопротивление Зурабишвили.

Вето, которое президент собирается наложить на закон о сокращении ее полномочий, будет в любом случае преодолено правящей партией, рассказал глава "Грузинской мечты".

"Саломе Зурабишвили от начала до конца переключилась на нарратив радикальной оппозиции. Поэтому мы не удивлены ее заявлением"

— Ираклий Кобахидзе

Как "Мечта" хочет ограничить полномочия президента Грузии

Правящая партия стремится изменить механизм формирования ЦИК. Сейчас кандидатов как в рядовые члены, так и на пост председателя предлагает президент. В "Мечте" намерены передать (путем принятия соответствующего законопроекта) эту прерогативу спикеру парламента.

Зурабишвили обещала наложить вето на поправки: по ее словам, они инициированы только потому, что она предлагает "неудобные" для партии власти кандидатуры.

Кобахидзе же сегодня заявил, что власти стремятся сделать рациональной процедуру формирования главного избирательного органа страны.

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