Парламент Грузии потребовал от президента доказательств фальсификаций

Председатель грузинского парламента заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили должна предоставить доказательтсва фальсификаций выборов. В ином случае, она обязана признать, что врала общественности.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна предоставить реальные доказательства фальсификации выборов или признать, что сплетничала об этом перед международными медиа и очерняла репутацию грузинского народа, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Пусть скажет, что она сплетничала и сплетничала перед международной прессой и подрывала репутацию грузин, или пусть представит доказательства»

- Шалва Папуашвили

Ранее Зурабишвили выступила с несколькмими заявлениями, где подчеркивала фальсификацию парламентских выборов, что прошли 26 октября. Она говорила, что введение современных технологий в избирательный процесс способствовало фальсификации, и при голосовании использовалась, так называемая, «армянская карусель».

ЦИК Грузии совместно с Генпрокуратурой начали расследовние нарушений во время выборов. По этому поводу президента страны пригласили на допрос, от которого она отказалась, подчеркнув, что ведомство должно заниматься своим делом и не беспокоить ее.

Что будет с Зурабишвили?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, первые дни после парламентских выборов показали, что дальнейшая ситуация в Грузии будет развиваться совсем не по тому сценарию, какой предполагала грузинская оппозиция и ее неформальный лидер – президент Саломе Зурабишвили. "Отчеты западных наблюдателей при всех претензиях к деталям констатировали легитимность выборов, а следовательно, и легитимность их итогов. Западные государства дали намного более мягкую реакцию на победу "Грузинской мечты", чем ожидалось, из чего стало ясно, что все предвыборное запугивание грузинских граждан европейскими политиками было лишь попыткой повлиять на голосование, а теперь, когда эта попытка провалилась, Запад не готов продолжать в том же духе и берет паузу для обновления подходов к взаимодействию с законными грузинскими властями", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, западным политикам в ближайшие дни точно не до Грузии, поскольку близятся ключевое для этой части света политическое событие – выборы президента США, чей итог определит всю дальнейшую внешнюю политику коллективного Запада. Дональд Трамп и Камала Харрис имеют равные шансы на победу, и действующим американским властям приходится сосредотачивать все силы на обеспечении победы Харрис. Из-за этого американская внешнеполитическая активность падает, а зависящий от нее Брюссель оказывается в режиме ожидания. В итоге проигравшая оппозиция обнаружила себя лишенной твердой поддержки Запада буквально в первые часы по завершении голосования – поэтому мы не увидели жестких протестов ни в субботу, ни в воскресенье, ни в следующие четыре дня. В понедельник Зурабишвили, саакашвилевцы и прочие провели первый митинг, но ограничились лишь озвучиванием свои заранее заготовленные речи о фальсификациях, после чего распустили люде по домам", - обратил внимание Андрей Петров.

"Поскольку власти выиграли выборы не только в действительности, но и в глазах Запада, это создает правительству отличную возможность навести наконец порядок в политическом поле и призвать к ответу распространителей ложных обвинений в фальсификации голосования, ведущих к непризнанию легитимности правления "Грузинской мечты". В 2020 году саакашвилевцы произносили те же самые лозунги о подделанных выборах и краже голосов, однако тогда никто из них не понес ответственности за клевету, хотя такая полагается по грузинскому законодательству – в то время Тбилиси предпочитал политику умиротворения западных партнеров и игнорирования протестной активности "Единого национального движения". Теперь ситуация иная, так как "Грузинская мечта" нацелена на устранение антинациональных политических сил. Оппозиция, ожидая поддержки Запада, сама же создала властям возможности, наговорив за эти дни достаточно для заведения уголовных дел за клевету, и правительству осталось лишь воспользоваться этими возможностями", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Не приходится сомневаться в том, что первым номером в списке подлежащих наказанию за ложные обвинения властей в фальсификации выборов стоит неоднократно нарушавшая грузинскую Конституцию президент Саломе Зурабишвили. Во время избирательной кампании Зурабишвили дошла до того, что открыто организовала оппозицию вокруг себя, разработав особую Хартию для своих сторонников и обещая собственноручно назначить председателя правительства в случае поражения "Грузинской мечты". Для действующих властей она сейчас главный политический враг – больше уже отбывающего наказание Михаила Саакашвили и лидеров оппозиционных партий – и главный агент иностранного влияния в Грузии. В скором времени заканчивается ее президентский срок, а значит, и неприкосновенность. Поскольку доказательств фальсификации выборов у нее нет (она просто читает речи, присланные из Брюсселя), ей придется или бежать из страны, как в свое время сделал Саакашвили, или сесть в тюрьму за целую серию преступлений против грузинской государственности. Нынешнее заявление Шалвы Папуашвили – лишь начало судебного преследования Зурабишвили", - указал Андрей Петров.

"Вероятнее всего, власти все же предпочтут позволить Саломе Зурабишвили уехать из Грузии. Их конечная цель в ее отношении – избавиться от иноагента во власти, а в отношении контактов с Западом – перезагрузить взаимодействие и утвердить суверенитет Грузинской Республики. Если со стороны Запада смягчение подходов к Тбилиси продолжится, грузинское руководство предпочтет лишний раз не раздражать Брюссель и отпустит французскую гражданку Зурабишвили в родной Париж", - заключил он.